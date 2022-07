Prefeitura promove Semana do Adolescente em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de outubro de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, desde segunda-feira, 19, promove, por meio da Secretaria de Saúde, a Semana do Adolescente, com palestras dirigidas a população de 11 a 17 anos. Integrante do calendário oficial do município, a Semana é realizada no município desde 2009.

A Semana do Adolescente foi aberta no Teatro Jorge Amado com palestra da Drª Adriana Boyadjian, médica hebiatra da Casa do Adolescente, além de apresentação teatral abordando a realidade dos adolescentes e apresentação musical. A partir de terça-feira tiveram início palestras em escolas estaduais e municipais sobre drogas, DST/Prevenção da gravidez na adolescência, sexualidade e puberdade.

A Casa do Adolescente desenvolve ações voltadas para a formação e cuidados com a saúde integral do adolescente, envolvendo aspectos físico, psíquico e social. Oferece ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, de acordo com todos os princípios e diretrizes do SUS. É a única unidade especializada na saúde do adolescente na região.

Atualmente a Casa do Adolescente passa por reforma e os usuários são atendidos em UBSs próximas. Para informações sobre o atendimento, entre em contato com a UBS Central – fone: 4188 5930.