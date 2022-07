Carapicuíba conquista o tetracampeonato do Troféu Piratininga

Data de Publicação: 22 de outubro de 2015

A seleção de futsal masculino sub 16 de Carapicuíba, formada pela parceria entre a Liga Carapicuibana de Futebol de Salão (LICAFUSA) e a Secretaria de Esportes e Lazer, conquistou no sábado, 17, o tetracampeonato do Troféu Piratininga ao vencer a equipe da Associação Riopretense de Futsal.

O jogo mostrou duas equipes determinadas em buscar o título da competição, com muitas chances de gols criadas e os goleiros tendo bastante trabalho no decorrer da decisão. Mas o time carapicuibano soube aproveitar melhor as oportunidades e derrotou o selecionado de São José do Rio Preto por 3 a 2, e trouxe para Carapicuíba o quarto título da categoria sub 16 no torneio.

Definidos os classificados para a Copa Bronze de 2016

A fase de quartas de finais da Copa Seletiva 2015 disputada no domingo, 18, definiu as equipes promovidas a Copa Bronze 2016. Porto FC, Largo da Pólvora, Imperatriz FS e Donos da Bola EC, conquistaram o acesso para a Copa Bronze 2016.

Das quatro vagas, duas foram decididas nos pênaltis, o Donos da Bola após empatar no tempo normal em 1 a 1 com o Liberdade, venceu nas penalidades por 3 a 2. O Imperatriz ficou no 2 a 2 ante o São José, e conquistou a vaga nas cobranças de pênaltis vencendo por 5 a 4. Já o Largo da Pólvora superou o 100pre Juntos por 2 a 1, e o Porto FC despachou o Maravilha Negra vencendo por 2 a 0.

Ainda na disputa pelo título da competição os quatro classificados entram em campo no próximo domingo, 25, no campo da Vila Creti brigando por um lugar na final do torneio. Às 9h15 jogam Porto Fc e Largo da Pólvora, na sequência às 10h30 é a vez de Imperatriz e Donos da Bola entrar em campo. Ver tabela no arquivo anexo.

Copa Prata realiza jogos de rodada atrasada

A Secretaria de Esportes e Lazer realiza no próximo domingo, 25, os jogos válidos pela 2ª Rodada da Copa Prata 2015 anteriormente adiados devidos às chuvas que atingiram a região de Carapicuíba no segundo fim de semana do mês Setembro.

Os confrontos serão decisivos para as equipes que buscam a classificação e para os times que fogem do rebaixamento. Confira no anexo, os resultados da 7ª rodada, a classificação e os próximos jogos.