Professores participam de encerramento do Programa Magia de Ler

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 30 de outubro de 2015

No último sábado, 24, ocorreu o encerramento do Programa Magia de Ler no Teatro Jorge Amado, com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, da Secretária de Educação Aparecida Carlos, dos professores que desenvolveram o programa ao longo do ano e da coordenação da Editora Melhoramentos.

Como parte do programa cada aluno ganhou uma maleta com cinco livros para levar para casa, que variou conforme o ano escolar. A sala de aula também recebeu uma biblioteca formada por uma maleta com vinte livros. O material foi adquirido pela Prefeitura junto a Editora Melhoramentos.

Aos professores foi destinado ainda, maleta igual a dos alunos, com um guia orientando o trabalho durante a aula, com sequências didáticas e atividades permanentes de leitura, escrita e oralidade. Participaram também de encontros de formação para direcionar o desenvolvimento do programa.

Fez parte das atividades vídeoconferência com o autor de livros infantis Ziraldo, que conversou com as crianças sobre a importância de ler e respondeu perguntas sobre seus livros, inspirações e personagens.

Outra atividade realizada durante o programa foi o recontar histórias, depois que os alunos tiveram acesso à leitura e conheceram as fábulas que estavam nos livros, eles as recontaram alterando finais, motivações e até personagens.

Os professores mostraram neste sábado os novos livros que foram montados e escritos junto com os alunos e demostram a importância do acesso as letras e a leitura.

O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou que “o futuro está nas crianças e assim como hoje, temos um mundo melhor que ontem e a nação que teremos amanhã será muito melhor que a de hoje”.