Donos da Bola e Porto fazem a final da Copa Seletiva 2015

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 30 de outubro de 2015

A Copa Seletiva de Futebol 2015, torneio organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, terá no próximo domingo, 1, a grande decisão do título que coloca frente a frente Donos da e Porto.

Para chegar a final o Donos da Bola eliminou o Imperatriz, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar a vaga foi definida nas penalidades, e quem se deu melhor foi o Donos da bola vencendo por 8 a 7. Na outra semifinal, Porto e Largo da Pólvora ficaram no 1 a 1, e nas penalidades, vitória do Porto por 3 a 2.

O jogo que definirá o campeão da Copa Seletiva 2015 será realizado no próximo domingo, 1, a partir das 10h00 no Estádio do Niterói. Em caso de empate no tempo normal, o título será decidido nas penalidades.

Duas partidas encerram a 1ª fase da Copa Prata 2015

Após quase dois meses de disputas, a fase de classificação da Copa Prata 2015 chega ao fim. E dois jogos serão realizados neste sábado, 31, que definirão o confrontos das quartas de finais da competição.

Às 14h00 o Mary Jane já classificado, enfrenta o Aliança Paulista que apenas cumpre tabela no torneio. O outro confronto do dia terá o Ajax também classificado, joga contra o rebaixado Caracas. Ambas as partidas serão disputadas no estádio do Niterói.

Confira a seguir os resultados da última rodada e a classificação do campeonato: