Com nova administração, População encontra Cemitério mais organizado

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 5 de novembro de 2015

Munícipes de Carapicuíba e outras cidades que estiveram no Cemitério Municipal nesta segunda-feira, 2 de novembro, encontraram um local mais acolhedor e organizado.

A Prefeitura trabalha, desde que assumiu a administração em 3 de outubro, para melhorar o atendimento, limpeza e manutenção, reformar as dependências e garantir bom atendimento a quem procura o serviço municipal. Para isso, a fachada do cemitério está de cara nova. Ruas internas receberam asfalto e foram recolhidos restos de árvores, terra, entulho e lixo, por meio de mutirões de limpeza.

Desde a manhã do dia de Finados até o final da tarde, a Secretaria de Transporte e Trânsito permaneceu nas ruas do entorno do cemitério garantindo a passagem de pedestres no local. A Administração, vinculada à Secretaria de Serviços Municipais atendeu centenas de pessoas que procuravam a localização de jazigos ou gavetas.

Missas, cultos e reuniões públicas de espíritas marcaram a espiritualidade do Dia, trazendo conforto e esperança para pessoas que vivem a saudade de entes falecidos.

A Prefeitura continua a adotar medidas para melhorar o atendimento do Cemitério. Os interessados em tirar dúvidas ou apresentar reclamações podem ligar para a administração no telefone 4184-1780 ou na Secretaria de Serviços Municipais 4184-3776.

Faça a sua parte

Teve início também, campanha de esclarecimento junto a população, sobre atitudes que podem ser adotadas para colaborar para que o atendimento melhore ainda mais. Veja a seguir:

1- A PREFEITURA CUIDA DA LIMPEZA DAS RUAS E CORREDORES DO CEMITÉRIO, FAZ PODA DE ÁRVORES, RECOLHE FOLHAS E TERRA.

2- A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS JAZIGOS É RESPONSABILIDADE DAS FAMILIAS. VISITE REGULARMENTE SEU JAZIGO PARA QUE ESTEJA SEMPRE LIMPO E EM BOAS CONDIÇÕES.

3- SE VOCÊ TEM UM JAZIGO NA ÁREA PARTICULAR OU FAMILIARES SEPULTADOS NA ÁREA PÚBLICA, ENTRE EM CONTATO COM A ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO PARA APRESENTAR SUAS SOLICITAÇÕES E RECLAMAÇÕES.

4- AJUDE A FISCALIZAR A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO. AO ENCONTRAR STUAÇÕES IREGULARES, COMUNIQUE A ADMINISTRAÇÃO POR ESCRITO. SUA DENÚNCIA SERÁ APURADA E MEDIDAS SERÃO ADOTADAS.

5- O MURO DO CEMITERIO SERÁ RECONSTRUÍDO E FECHADO. NÃO SERÁ PERMITIDA A PASSAGEM DE PESSOAS POR ACESSOS NÃO AUTORIZADOS.

6- NÃO JOGUE LIXO NA FRENTE DO CEMITÉRIO.

7- NÃO JOGUE LIXO E ENTULHO DENTRO DO CEMITÉRIO

8- O CEMITÉRIO JÁ ESTÁ COM CARA NOVA E VAI FICAR MELHOR AINDA DAQUI PRA FRENTE. A PREFEITURA CONTA COM VOCÊ PARA ALCANÇAR ESSA META!