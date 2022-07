Calçadão recebe Feira do Livro Espírita

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 9 de novembro de 2015

A VI Feira do Livro Espírita acontece aos sábados de 07 a 12 de dezembro, das 8h às 18h, no Calçadão de Carapicuíba. O evento passou a fazer parte do Calendário Oficial do município, através da lei 3.035, de 19 de outubro de 2010. É organizado pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE) e casas espíritas sediadas no Município, com apoio da Prefeitura de Carapicuíba.

Na Feira são apresentados livros da doutrina espírita, de diversos autores e assuntos variados. Durante os sábados de novembro e dezembro a população conta com uma grande variedade de títulos, entre romances e livros de estudos.

Além da oferta de livros, o evento promove troca de experiências e confraternização entre colaboradores, dirigentes e simpatizantes do espiritismo na região Oeste e população Carapicuibana.

Serviço: VI Feira do Livro Espírita

Data: Sábados de novembro (07, 14, 21 e 28) e Dezembro (5 e 12) das 8 às 18h

Local: Calçadão – Centro de Carapicuíba.

Mais informações: www.usecara.org