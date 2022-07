Alunos têm aulas de xadrez e participam de campeonato em Emef de Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 11 de novembro de 2015

No último dia 5 de novembro, os alunos da EMEF Prof. Argeu Silveira Bueno participaram do campeonato de xadrez interclasses promovido pela Escola. Orientados pelo professor adjunto, Cezar Luiz, os alunos do período da manhã dos terceiros, quartos e quintos anos têm aulas de xadrez uma vez por semana. As aulas fazem parte do projeto desenvolvido pelo professor, com objetivo de desenvolver a concentração, raciocínio lógico, tomada de decisão e respeito aos colegas e as diferenças.

Antes do campeonato interclasses, ocorreu um campeonato interno das salas para selecionar quatro representantes que disputaram o campeonato no dia 5. Os três primeiros lugares serão premiados com troféus no mês de Dezembro. Os ganhadores do primeiro ao terceiro lugar foram: Juan Davi da 5º F, Beatriz Luane da 5º E e Vitor Mateus da 5° B. Mesmo com o final do campeonato, os alunos querem continuar jogando e se aprimorando.

O professor Cezar elogiou a coordenação da escola e a Secretaria de Educação. “Só foi possível desenvolver esse projeto na escola mediante o apoio de todo o grupo de gestores da EMEF Argeu, além da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação.”