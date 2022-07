Carapicuíba participa do II Encontro Regional de Atendimento Educacional Especializado

Data de Publicação: 11 de novembro de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba tem participação confirmada no II Encontro Regional de Atendimento Educacional Especializado (AEE), que acontece nas próximas quinta e sexta-feira, 12 e 13 de novembro. O município já conta com 14 salas de recursos especiais, para atender alunos portadores de deficiência. Experiência será apresentada no evento.

O Encontro organizado pela UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) Regional da Grande São Paulo região Oeste, será realizado na FIEB (Fundação Instituto de Educação de Barueri) à Av. Andrômeda, 500, Alphaville, Barueri, e terá a participação dos municípios que fazem parte do Polo Região Oeste: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista. São esperados cerca de 350 professores vindos dos municípios participantes.

O pólo da Região Oeste é coordenado pela secretária de Educação de Carapicuíba, Aparecida da Graça Carlos e pela suplente a Secretária de Educação de Osasco, Régia Gouveia Sarmento.

Carapicuíba mediará duas salas de experiência com os temas: “Deficiência Intelectual” e “Instrumentais do Atendimento Educacional Especializado”. Serão dois dias de palestras e troca de experiências. No primeiro dia, pela manhã, a palestrante será Martinha Clarete Dutra dos Santos, diretora de Políticas de Educação Especial do SECADI (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão) do MEC. À tarde os professores terão troca de experiências em grupos específicos.

No segundo dia também terá as salas de trocas de experiência e a palestrante será a Luciana Cury, ex-Diretora Pedagógica da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Roque e professora na Universidade Ibirapuera.