Definidos os semifinalistas da Copa Prata 2015

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 11 de novembro de 2015

Foram definidos os semifinalistas da Copa Prata de Futebol 2015 no último domingo, 08. Revelação/Ariston, Vila Iza, Unidos da Cohab 5 e Bola Branca conquistaram o acesso para a Copa Ouro 2016.

Nas quartas de final, Revelação ficou no empate em 1 a 1 com Ajax e, por ter melhor campanha na 1ª fase, avançou na competição. A igualdade no placar também ajudou na classificação do Vila Iza que empatou com o XI Garotos em 0 a 0. Outro empate, desta vez por 1 a 1, foi entre Bola Branca e Brasinha. Somente o Unidos da Cohab 5 venceu seu confronto ante o Mary Jane por 2 a 1.

As semifinais colocarão frente a frente no próximo domingo, 15, às 11h Revelação e Bola Branca e, às 12h30, Vila Iza e Unidos da Cohab 5. A partir desta fase os jogos que terminarem empatados serão decididos nos pênaltis. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio do Niterói.

Copa Ouro começa com bons jogos

Começou no último fim de semana a Copa Ouro 2015, torneio da Prefeitura de Carapicuíba organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, que reúne as melhores equipes de futebol da cidade. Na primeira rodada foram marcados 16 gols em oito partidas, média de dois gols por jogo. O único 0 a 0 da rodada foi entre Manchester e Fumaça.

No próximo fim de semana as equipes voltam a campo em jogos válidos pela 2ª rodada, penúltima do término da fase de classificação. Confira no arquivo anexo ou no Portal da Prefeitura de Carapicuíba os resultados e os jogos da próxima rodada da Copa Ouro 2015.

Donos da Bola e Porto fazem a final da Copa Seletiva 2015

Devido às chuvas que atingiram Carapicuíba em 1º de novembro, a final da Copa Seletiva de Futebol 2015, na qual estarão frente a frente as equipes Donos da e Porto, será realizada no próximo domingo, 15, a partir das 11h no Campo da Vila Cretti. Em caso de empate no tempo normal, o título será decidido nas penalidades.