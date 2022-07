Residencial Jardim das Flores, recebe iluminação pública

Data de Publicação: 17 de novembro de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba entregou no dia 13 de novembro, a iluminação pública no Residencial Jardim das Flores, formado pelos condomínios Azaleias, Violetas e Girassois, construídos com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida (Governo Federal) e Casa Paulista (Governo Estadual).

Foram instalados 27 pontos de iluminação, beneficiando quatro ruas, sendo uma no entorno do condomínio e três internas. Esta obra foi realizada com recursos próprios da Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

O Condomínio, com 816 apartamentos foi entregue aos proprietários em duas etapas: a primeira em outubro de 2014 (famílias da Savoy e Vila Municipal), e a segunda em outubro deste ano (famílias inscritas em 2009 e Vila Municipal). A iluminação foi mais um passo importante na infraestrutura e segurança do bairro.

O Prefeito Sergio Ribeiro lembrou que este foi um compromisso assumido com as famílias. “Era uma necessidade básica que felizmente, conseguimos tornar realidade”.