Projeto de Orientação do Trânsito segue com êxito e alcança todas as regiões de Carapicuíba

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 17 de novembro de 2015

A Prefeitura, através da Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT), implantou em diversos pontos da cidade o Projeto de Orientação do Trânsito (POT), que visa revitalizar a sinalização de trânsito para pedestres e motoristas. Vários bairros de Carapicuíba foram beneficiados com as benfeitorias e nesta semana foram concluídas as adequações com sete novas placas instaladas no Jardim Novo Horizonte e 19 no Parque Santa Tereza.

A região central de Carapicuíba também recebeu nova sinalização. No cruzamento de ligação das avenidas Deputado Emílio Carlos e Mário Covas, em frente à Praça das Bandeiras, foi feita uma pintura especial no chão para sinalizar que motoristas não devem ocupar a área demarcada com o traçado amarelo, assim o cruzamento ficará livre.

O POT é um serviço de manutenção permanente e já foi implantado nos bairros Vila Menck, Aldeia, Av. São Camilo, Cidade Ariston. Na lista de ruas e avenidas já beneficiadas estão as Avenidas Rui Barbosa e Teixeira Lott, Estradas do Tambory, das Acácias e do Aderno, Marginal Cadaval e Rua Jose Fernandes Teixeira Zuza, Estrada do Jacarandá, Rua Rafard, Avenida Carmem e Marginal do Ribeirão.

“Carapicuíba, hoje, tem mais de 150.000 carros emplacados na cidade. Isso exige da Administração Municipal planejamento constante de mobilidade urbana que contemple tanto a fluidez de trânsito como, principalmente, a segurança do pedestre. Ações como esta são fundamentais para evitar acidentes que, além dos danos materiais e prejudiciais à vida, representam altos custos para o município”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.

Prefeitura recolhe veículos abandonados na Estrada do Jacarandá

Na primeira quinzena de novembro a Prefeitura de Carapicuíba realizou operação para recolhimento de cinco veículos abandonados na Estrada do Jacarandá, próximo à Estrada do Aderno. A ação coube à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e foi realizada pelos agentes de trânsito. É considerado abandono quando o veículo permanece estacionado no mesmo lugar por 25 dias seguidos ou mais.

A apreensão é motivada pelo crescente índice de abandono de veículos nas vias públicas da cidade e atende à legislação vigente como, por exemplo, o Artigo 26 da Lei 9503/97, do Código Brasileiro de Trânsito. Já a Lei Municipal nº 3.198, de 29 de maio de 2013, determina que a prefeitura está autorizada a apreender carcaças e veículos abandonados em calçadas, vias públicas e demais logradouros do Município de Carapicuíba.

Os proprietários que desejarem solicitar a liberação dos seus automóveis devem comparecer à SMTT, na Rua João Acácio de Almeida, 230, Jardim das Belezas, de segunda a sexta entre 8h e 17h, com originais e cópias simples do documento do veículo e carteira de habilitação do proprietário. Novas operações como esta serão feitas regularmente.

Prefeito Sergio Ribeiro observa que a população pode contribuir denunciando não só o abandono de veículos, mas também outras anormalidades, como o descarte irregular de lixo e entulho, pelo telefone da Ouvidoria Geral 4164-2971. E conclui: “São medidas assim, com apoio de cada cidadão, que possibilitam à prefeitura tornar Carapicuíba uma cidade cada vez mais limpa, organizada e melhor para morar”.