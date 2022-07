Carapicuíba Comemora Dia da Consciência Negra com atividades no Calçadão

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 17 de novembro de 2015

No próximo 20 de novembro é celebrado em todo Brasil o Dia da Consciência Negra e a Prefeitura de Carapicuíba prepara diversas atividades culturais para comemorar este feriado. O tema deste ano é “Consciência Humanizadora: Sozinhos vamos mais rápido; juntos vamos mais longe”.

As atividades são organizadas pelas Secretarias da Educação e Governo e levarão arte, reflexão e debate para crianças, jovens e adultos, difundindo a importância histórica e cultural do Dia da Consciência Negra. Esta data é marcada em Carapicuíba como feriado municipal para lembrar a luta contra o preconceito racial e pela valorização da raça negra na formação do povo brasileiro e na cultura do nosso país. A data também homenageia o líder Zumbi e o Quilombo dos Palmares, um dos principais símbolos da resistência à escravidão no Brasil.

Sergio Ribeiro, quando vereador apresentou requerimento para instituir em Carapicuíba o Dia da Consciência Negra. A data tornou-se feriado municipal em 2007, por meio da lei municipal 2702. Em 2010, já como prefeito, Sergio Ribeiro criou a Coordenadoria Especial de Políticas de Igualdade Racial (Cepir), responsável por propor políticas públicas de inclusão racial.

Em maio de 2015 aconteceu a cerimônia de posse dos primeiros membros do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial (Compir). O prefeito enfatiza que “a luta contra o preconceito, seja qual for, deve ser encampada por todos, a começar pelas instituições públicas, propondo uma forma de relacionamento mais humano e fraterno”.

Acompanhe as atividades de 20/11 no Calçadão – 9h às 14h:

Show musical com as crianças do Projeto Mais Educação com Jota Ribeiro

Oficina “Tear de Dedos: Mãos que criam”

Tendas de leitura

Bazar beneficente

Exposição e distribuição de mudas

Exposição de figurinos afros

Exposição de trabalhos escolares e apresentações culturais