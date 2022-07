Conselheiros Escolares de Carapicuíba tomam posse do cargo

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de novembro de 2015

No sábado, 14, os conselheiros escolares eleitos em junho deste ano, tomaram posse do cargo no Instituto Casa da Gente, com a participação do Prefeito Sergio Ribeiro e da Secretaria de Educação Aparecida Carlos.

Os Conselho são formados por pais, alunos, professores e funcionários que irão auxiliar os gestores na condução da unidade escolar. Foram empossados 862 conselheiros que se dividem entre as 48 escolas da rede municipal.

Os conselheiros participaram de formações, cursos e encontros para entender o papel do conselho na escola. O mandato é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

O prefeito Sergio Ribeiro, reiterou a importância da participação dos pais dentro da escola. “A escola é da Comunidade. É um grande prazer ver os pais participando ativamente da educação dos seus filhos, por meio do Conselho Gestor. Parabéns a vocês que aceitaram este desafio”.