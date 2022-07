Carapicuíba realiza 5º Fórum de Educação na Perspectiva Inclusiva

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de novembro de 2015

Nos dias 23 e 24 de novembro a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, realiza o 5º Fórum de Educação na Perspectiva Inclusiva. O Fórum, realizado desde 2010, abre a possibilidade de acesso a novos conhecimentos, discussões de ideias, práticas e experiências, enriquecendo o repertório do educador e da comunidade, além de trazer a discussão para o cenário público.

A abertura será às 8h na Quadra Coberta da Cohab, à Av. Brasil, 450, com a presença de autoridades, entre elas, o prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, além de educadores da rede municipal, pais de alunos portadores de deficiência e representantes de entidades, que participam de palestras durante o dia. À noite acontecerá mesa redonda com o tema: “O papel do trio gestor no processo de inclusão do aluno com deficiência”.

O segundo dia, será na Emef Prof. Argeu da Silveira Bueno, na Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860 – Cohab V, com painéis temáticos de Deficiência Intelectual, Deficiência Auditiva, Deficiência Visual, Transtorno de Aspecto Autista, Dificuldade de Aprendizagem e Primeiros Socorros e Mini Curso de Políticas Públicas em Educação, Atendimento Educacional Especializado, Avaliação e Sustentação da Proposta.

A Prefeitura realiza uma série de ações inclusivas em todo o município, melhorando espaços públicos, promovendo a discussão do assunto e validando programas voltados para uma cidade inclusiva. O prefeito Sergio Ribeiro destaca que “na educação municipal investimos na qualidade na educação transformando escolas em espaços abertos à diversidade, revendo práticas pedagógicas, reavaliando o ensino e principalmente possibilitando o aperfeiçoamento do professor”.