Experiências em Educação Inclusiva em Encontro Regional

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de novembro de 2015

O II Encontro Regional de Educação Especializada aconteceu nos dias 12 e 13 de novembro em Barueri. Carapicuíba participou do encontro com relatos de experiências da rede municipal de ensino, que conta com 14 salas multifuncionais para atendimento complementar de alunos com deficiência e fóruns anuais de Educação Inclusiva.

Realizado pela Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) o evento teve a participação dos municípios do Polo da Região Oeste que conta com 15 municípios: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista.

Educadores de Carapicuíba participaram ativamente e profissionais da Secretaria da Educação atuaram como mediadores no tema “Deficiência Auditiva” e em relatos de experiências de “Instrumentais do Atendimento Educacional Especializado e Deficiência Intelectual”, a partir do trabalho realizado nas escolas da rede municipal.