Prefeitura entrega importante obra no Jardim Gopiúva

Data de Publicação: 19 de novembro de 2015

Prefeitura entrega no domingo, 29 de novembro, conjunto de obras realizadas no Córrego Jardim Gopiúva. É uma das maiores obras de pavimentação e canalização, aguardada há mais de 30 anos pela população, realizada graças ao empenho do prefeito Sergio Ribeiro junto ao governo do Estado, através do repasse dos recursos do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).

A ação compreende a canalização de trecho do córrego Gopiúva, implantação de moderno sistema viário, com novos acessos às ruas Ubatã e Gopiúva, no entorno da Praça José Apolinário, o que vai facilitar o acesso ao Rodoanel. Além disso, toda a extensão da Estrada Gabiroba (1.700 metros) recebeu nova pavimentação, melhorando o fluxo de veículos e de pedestres desde a Av. Marginal do Ribeirão até a Av. Inocêncio Seráfico.

Em janeiro de 2014 o prefeito Sergio Ribeiro participou de audiência na sede do FUMEFI, quando apresentou o Projeto para a aprovação dos recursos de R$ 2.254.725,63. A obra sofreu breve interrupção devido processo entre a Prefeitura e o morador de residência da Rua Ubatã, já que foi necessário adentrar no imóvel para a continuidade da canalização do córrego Gopiúva. Após negociação e autorização formal, em julho deste ano a obra foi retomada a todo vapor.

A Prefeitura convida a população para prestigiar a entrega, que representa desenvolvimento e valorização do bairro e qualidade de vida para os moradores. Por isso, levará para o local, ações sociais e de saúde para a população.

Serviço

Inauguração das obras e Prefeitura no Seu Bairro

Dia 29/11 – domingo – a partir das 9h

Praça José Apolinário – Gopiúva