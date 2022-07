Carapicuíba levará 120 atletas para os 79º Jogos Abertos do Interior

Data de Publicação: 25 de novembro de 2015

Na 79ª edição dos Jogos Abertos do Interior (JAI), que será realizada entre os dias 29 de Novembro e 12 de Dezembro, na cidade de Barretos, Carapicuíba levará sua maior delegação na história da competição. Ao todo, 120 atletas representarão a cidade nos 12 dias de disputas.

Carapicuíba participará nas modalidades: Atletismo PCD Feminino e Masculino, Capoeira Individual Feminino, Futebol Feminino e Masculino, Futsal Masculino, Tênis de Quadra Feminino e Masculino, e o Vôlei Feminino. A expectativa da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba é trazer medalhas em todas as modalidades.

A Capoeira será a primeira a competir nos Jogos, com estréia em 1º de Dezembro. Na sequência será a vez do Atletismo PCD, dia 4 na cidade de Sertãozinho. Em 7 de Dezembro estrearão as equipes de Futebol, Futsal, Tênis e Vôlei.

A delegação carapicuibana para o JAI 2015 será composta por 130 pessoas entre atletas, comissão-técnica e equipe de apoio.