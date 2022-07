Prefeitura cuida da saúde bucal de alunos da rede municipal

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 25 de novembro de 2015

Em setembro deste ano a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, e parceria com a Secretaria da Educação, iniciou projeto para oferecer prevenção e tratamento dentário aos alunos das Emefs do município, visando garantir a qualidade dos primeiros molares permanentes.

O projeto “Meu Primeiro Molar Permanente” é voltado para crianças de 6 a 11 anos, com avaliação, tratamento e reavaliação após um ano, incluindo ainda ações de educação em saúde bucal para alunos, professores, pais e responsáveis, tendo como foco a saúde dos primeiros dentes permanentes.

O trabalho começou na Emef Edgar Simões e atualmente encontra-se na Emef Nai Molina do Amaral (fotos), na etapa de avaliação odontológica. As crianças que apresentarem cáries serão encaminhadas aos dentistas das UBSs próximas de suas residências para tratamento, ou para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), em casos mais graves.

Em seguida, a equipe trabalhará, com os alunos das demais Emefs: Noemy Silveira Rudolfer, João Hornos, Jorge Julian e Miguel Costa Junior, .

O Projeto foi criado a partir da constatação de que os primeiros molares permanentes não recebem uma atenção adequada por parte das crianças e seus pais e responsáveis, devido principalmente, à falta de informação quanto à importância e cuidados de higiene e dieta, determinantes para a saúde bucal.

A ação foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), que premiou a Secretaria da Saúde de Carapicuíba com Menção Honrosa na categoria de municípios com população acima de 300 mil habitantes, em 18 de novembro (foto) na Etapa Estadual do Prêmio Brasil Sorridente, promovido pelo órgão. O Prêmio Brasil Sorridente está em sua 10º edição e tem o papel de incentivar políticas públicas e as ações de saúde bucal voltadas para população.

fotos – Projeto na Emef Nai Molina do Amaral – (crédito: Raquel Alves)

Prêmio Brasil Sorridente – da direita para a esquerda: Dra. Simone Monteaperto, secretária municipal de Saúde; dr. Cláudio Miyake, presidente do CRO; dra. Ednalva Eskenazi, coordenadora de Saúde Bucal; ra Juliana Amato e dra Simone Baccile, dentistas da rede municipal. (arquivo pessoal – dra. Ednalva)