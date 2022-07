Carapicuíba promove discussão sobre Educação Inclusiva

Data de Publicação: 26 de novembro de 2015

Aconteceu nos dias 23 e 24 de novembro o 5° Fórum de Educação na Perspectiva Inclusiva, reunindo professores da rede municipal de ensino, pais de alunos com deficiência e representantes de entidades que cuidam do bem-estar da pessoa com deficiência no município. O prefeito Sergio Ribeiro participou da abertura do evento.

Durante o primeiro dia, na Quadra Coberta da Cohab I, os presentes participaram de três palestras: “O impossível é uma questão de opinião” com a Giovanna Maira, “Educação Inclusiva em Foco” com Emílio Figueira e “Meu filho era autista” com Anita Brito e seu filho Nicolas. Para encerrar o primeiro dia, foi realizado uma mesa redonda a noite sobre o papel do trio gestor na inclusão do aluno com deficiência.

Já no segundo dia, os professores participaram de painéis temáticos de acordo com as inscrições realizadas anteriormente nas salas de Deficiência Intelectual, Deficiência Auditiva, Deficiência Visual, Transtorno de Aspecto Autista, Dificuldade de Aprendizagem e Primeiros Socorros na Emef Argeu da Silveira Bueno.

O Mini Curso de Políticas Públicas em Educação, Atendimento Educacional Especializado, Avaliação e Sustentação da Proposta foi ministrado na Ulbra (Universdidade Luetarana do Brasil) nos períodos da manhã e tarde, encerrando o evento às 16h30 com apresentação das sínteses dos trabalhos realizados.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, realiza os fóruns de educação na perspectiva inclusiva desde 2010, promovendo a discussão do tema e proporcionado uma cultura inclusiva nas escolas e no município.