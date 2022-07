Com ação social, prefeitura entrega obra para a população do Gopiúva

Data de Publicação: 29 de novembro de 2015

Na manhã deste domingo, 29, a Prefeitura de Carapicuíba entregou conjunto de obras no Córrego Jardim Gopiúva. É uma das maiores obras de pavimentação e canalização, aguardada há mais de 30 anos pela população, realizadas graças ao empenho do prefeito Sergio Ribeiro junto ao governo do Estado, através do repasse dos recursos do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).

As obras foram entregues com a bênção do padre Adilson Rampazo, que agradeceu pelo atendimento desta importante reivindicação dos moradores e convocou a população a colaborar e zelar pela Praça José Apolinário, a praça da igreja.

O prefeito Sergio Ribeiro lembrou que para que não aconteçam mais enchentes, é importante que os moradores façam a sua parte e evitem ações que impeçam o escoamento das águas de chuva. Ele lembrou ainda que outras obras acontecerão em breve, como a construção de rotatória na Estrada da Gabiroba e iluminação da Praça, melhorando ainda mais o bairro do Gopiúva.