Nos pênaltis, Bola Bronca conquista a Copa Prata de Futebol 2015

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 30 de novembro de 2015

O E.C. Bola Branca conquistou no domingo, 22, o título da 27ª Copa Prata de Futebol, torneio organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba. Na decisão a equipe do Ariston superou o Vila Isa após empatar em 2 a 2 no tempo normal, e vencer nos pênaltis pelo placar de 3 a 1.

A decisão foi bem disputada, muitas chances de gols foram criadas. O Bola Branca abriu o placar, mas ainda no primeiro tempo, Vila Isa virou o marcador e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1.

Na segunda etapa, o jogo continuou bem movimentado e o Bola Branca conseguiu empatar o confronto. Após o empate ambas as equipes tentaram gol do título, mas a decisão de quem levaria o troféu da Copa Prata 2015 acabou indo para as penalidades. O Bola Branca levou a melhor nas cobranças vencendo por 3 a 1.

Na cerimônia de premiação foram homenageados os treinadores destaque da competição: Ari Galvão (Bola Branca), Fábio de Souza (Vila Isa) e Carlos Cesar (Revelação). Os melhores jogadores destaques do campeonato, todos do Bola Branca: Sergio Ricardo (Bola de Bronze), Helio Aparecido (Bola de Prata) e Lica (Bola de Ouro).

A melhor defesa da Copa Prata foi a da equipe do Vila Isa, que sofreu 6 gols em 10 jogos. Os artilheiros da competição foram todos do Vila Isa: Matheus Roberto (Bola de Bronze – 5 gols), Anderson Salomão (Bola de Prata – 7 gols) e Hugo Silva (Bola de Ouro – 9 gols).

Quartas de finais da Copa Ouro acontecem neste domingo

A Copa Ouro de Futebol 2015, principal torneio do futebol carapicuíbano, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer iniciará no próximo domingo, 29, a fase de confrontos eliminatórios com os jogos válidos pelas quartas de finais da competição.

Nesta fase os primeiros colocados de cada chave jogam com a vantagem do empate para avançar as semifinais. Todos os jogos serão realizados no Estádio do Niterói, confira a seguir a ordem das partidas deste domingo.

9h30 – Barcelona (º Grupo A) x Camaleão (2º Grupo D)

11h – Planalto (1º Grupo B) x Renegados (2º Grupo C)

12h30 – Catuense (1º Grupo C) x Gopiuva (2º Grupo B)

14H – Manchester (1º Grupo D) x Paulistano (2º Grupo A)