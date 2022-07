Em Carapicuíba, mortes no trânsito têm redução de 70%

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 1 de dezembro de 2015

Com atuação permanente da Prefeitura de Carapicuíba na prevenção de acidentes de trânsito, a população é a maior beneficiada. Segundo dados mais recentes da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), no último ano Carapicuíba registrou diminuição no número de feridos e vítimas fatais em acidentes de trânsito.

Estatísticas da SSP/SP revelam que entre janeiro e outubro de 2014 foram registradas 859 pessoas feridas e, em 2015, esse total caiu para 740, uma diminuição de 13%. Mas a redução mais expressiva está no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito. Em 2014 foram 13 mortes e, no mesmo período em 2015, foram quatro ocorrências com mortes, 70% a menos.

Este índice não é por acaso. É resultado do empenho da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT), que tem atuação firme e constante na fiscalização, revitalização e colocação de novas placas de sinalizações, instalação de equipamentos eletrônicos modernos e operações diárias de tráfego. Tudo para minimizar o máximo possível o número de acidentes nas vias da cidade e proporcionar mais segurança para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.

Entre os dias 18 e 25 de setembro foi celebrada em todo o país a Semana Nacional de Trânsito e Carapicuíba não deixou passar em branco esta data tão importante. O tema oficial da campanha foi “Seja você a mudança” e chamou a população para refletir sobre a conscientização de motoristas e pedestres e a responsabilidade de todos na prevenção de acidentes.

“A Prefeitura investe na educação no trânsito para crianças e adultos e em melhoria na sinalização, com a meta de que nenhuma pessoa perca a vida em acidentes de trânsito. Os dados estatísticos são uma conquista, mas vamos continuar trabalhando para alcançar o índice zero de vítimas fatais e diminuir o número de feridos” ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.

Tais medidas fazem parte do trabalho intenso da Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, para diminuir ao máximo a incidência de acidentes de trânsito. Essas iniciativas têm alcançado bons resultados e a população é a maior beneficiada.

Operação de Tráfego melhora o trânsito

A Prefeitura de Carapicuíba adotou como atividade de rotina nos últimos anos a realização de Operação de Tráfego no horário de pico na parte da manhã, entre 7h e 9h, na região central da cidade. Nessa intervenção os agentes de trânsito ficam posicionados em pontos estratégicos para promover maior fluidez nas vias públicas no horário de maior movimento de veículos, além de fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito.

A Operação de Tráfego da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) atua em dois locais: no Km 21, divisa de Carapicuíba com Osasco, e no cruzamento das avenidas Deputado Emílio Carlos e Vitório Fornazzaro, divisa com Barueri. As ações também acontecem em outros pontos da cidade e podem variar de acordo com a necessidade.

Segundo levantamentos preliminares da SMTT, cerca de 70% do fluxo viário circulante em Carapicuíba são de veículos emplacados em outros municípios. Ou seja, boa parte do volume de trânsito nos horários de pico em Carapicuíba é de motoristas que não moram nem trabalham na cidade, mas a usam como rota de passagem para outras localidades.

Além da Operação, outras ações da SMTT também fazem parte desse gerenciamento, como o monitoramento diário das vias para adequação do tempo dos semáforos. Além da parte da manhã, essa alteração nos semáforos também acontece durante a tarde, entre 16h30 e 19h.