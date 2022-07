Definidos os semifinalistas da Copa Ouro de Futebol 2015

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 2 de dezembro de 2015

Barcelona, Planalto, Gopiuva e Manchester seguem na disputa para saber quem será o campeão da Copa Ouro 2015, tornei da Prefeitura de Carapicuíba organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer (Secel).

Barcelona venceu de virada a equipe Camaleão por 2 a 1. Na outra partida, jogando pelo empate contra o time Renegados, Planalto terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, mas na etapa final conseguiu empatar o jogo e garantiu a classificação.

Catuense e Gopiuva fizeram o terceiro jogo das quartas de final e a Catuense tinha a vantagem do empate, mas foi o time Gopiuva que abriu o placar e manteve esse resultado até fim do primeiro tempo. Na etapa final, Catuense continuou pressionando, teve um pênalti marcado a favor, mas não converteu. Quando tudo indicava a classificação do Gopiuva, a Catuense conseguiu o empate já nos acréscimos do jogo, só que o Gopiuva encontrou força para marcar o gol que lhe deu a classificação as semifinais, placar final 2 a 1.

O último jogo das quartas de final colocou frente a frente Manchester e Paulistano. O jogo foi bem movimentado, mas quem se deu melhor foi o Manchester vencendo a partida por 1 a 0.

As semifinais da Copa Ouro 2015 acontecem no próximo domingo, 06, a partir das 9h30. O primeiro jogo será Barcelona e Gopiuva, na sequência, às 11h, Planalto e Manchester medem força para saber quem irá para a final. Os jogos acontecem no Estádio do Niterói e em caso de empate, os classificados para a decisão serão conhecidos na cobrança de pênaltis.

Atleta de Carapicuíba vence Corrida e Caminhada “Inclusão a Toda Prova”

A atleta carapicuibana Magareth Pereira, integrante da equipe de atletismo da Secretaria de Esportes e Lazer (Secel), subiu no lugar mais alto do pódio na Corrida e Caminhada “Inclusão a Toda Prova”, realizada neste domingo, 29, no Parque do Ibirapuera. A atividade foi promovida pelo Instituto Olga Kos e Margareth completou os 4.500 metros da prova em 15min e 36 seg. A Secel parabeniza a atleta pelo ótimo resultado.