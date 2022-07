Prefeitura envia à Câmara, PL criando Conselho para proteger Patrimônio Cultural

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 3 de dezembro de 2015

O prefeito Sergio Ribeiro enviou à Câmara dos Vereadores, Projeto de Lei (PL) para criar o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de Carapicuíba. Ele apresentou o Projeto a representantes de organizações culturais de matrizes africanas do município, na quarta-feira, 25.

O município não dispunha de legislação para preservação do patrimônio cultural, e após diálogo com grupos e entidades, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, criou o Projeto de lei que define a constituição dos patrimônios como Natural e Cultural e cria o Livro de Tombo.

O Projeto foi protocolado na Câmara Municipal em 26 de novembro. O prefeito argumenta, na mensagem que o encaminha, que a propositura “representa um avanço na relação do Município com seu acervo de interesse cultural, pois estabelece uma normatização dos procedimentos, (…) estabelecendo regras de incentivo e valorização dos bens culturais de Carapicuíba”.

A Prefeitura aguarda a tramitação, solicitada em regime de urgência, e aprovação, para que a Lei possa entrar em vigor.