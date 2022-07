Prefeitura realizou seminário sobre atendimento à mulher vítima de violência

Data de Publicação: 4 de dezembro de 2015

No último dia 27 a Prefeitura de Carapicuíba realizou no Auditório da Etec/Fatec o Seminário “Consolidando a Rede, Construindo o Fluxo”. A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres organizou o evento que contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro e outras autoridades. O seminário é parte das metas do Plano Municipal de Enfrentamento a Violência contra as mulheres elaborado através de três oficinas e uma audiência publica, de novembro de 2014 a março de 2015.

O evento teve por objetivo debater o atendimento às mulheres que sofrem violência pelos órgãos públicos como secretarias municipais (Educação, Saúde, Segurança, Assuntos Jurídicos e Assistência Social, etc) e equipamentos de serviço como UBS’s, Pronto Socorro, Caps, Cras, Creas, escolas e Guarda Municipal, entre outros. Todos os outros serviços mencionados acima não são especializados, mas as mulheres que sofrem violência passam por eles em algum momento deste processo.

Os palestrantes foram o Dr. Mário Rubens Assumpção Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Carapicuíba, Defensor Público Dr. Vinícius Camargo Henne.

O prefeito Sergio Ribeiro falou sobre a importância deste tipo de ação para todo o corpo do governo e principalmente para a sociedade. “Cada vez que nos reunimos para discutir políticas públicas, sobre este e outros assuntos, aprendemos mais e nos qualificamos prestar melhor atendimento às pessoas. É preciso combater a violência contra as mulheres que afeta não só a vida das vítimas, como também de sua família e da sociedade comum um todo”.

Em Carapicuíba temos dois serviços essenciais e especializados nesse tipo de atendimento: a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e Centro de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência (Crevim), espaço de acolhimento e escuta especializada para acompanhar e fortalecer mulheres para que saiam da situação de violência, com atendimento psicossocial (psicológico e social).

Serviço:

Centro de Referência de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Crevim)

Endereço: Rua Sandra Maria, 148 – Centro

Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h – Tel. 4183-2992

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Endereço: Avenida Rui Barbosa, nº 1582 – Bairro: Vila Caldas

Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 18h – Tel. (11) 4187 – 7183