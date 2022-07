Carapicuíba participa da 79ª edição dos Jogos Abertos do Interior

Data de Publicação: 8 de dezembro de 2015

Na 79ª edição dos Jogos Abertos do Interior (JAI), que acontece entre os dias 29 de novembro e 12 de dezembro em Barretos, Carapicuíba levou a maior delegação de sua história da competição. Ao todo 120 atletas representam a cidade nos 12 dias de disputas.

As seleções de futsal e futebol sub-20 masculino de Carapicuíba estrearam com vitória. A equipe de futsal venceu Paulínia por 6 a 3, enquanto o time de futebol superou a seleção de Alumínio por 3 a 0. O time de futebol feminino de Carapicuíba ficou no empate em 1 a 1 com o time da cidade de Serra Azul.

Já a equipe de vôlei perdeu para Jaú na estreia da modalidade, com parciais de 10×25 e 12×25.

A equipe feminina de tênis disputará a medalha de bronze. Nas semifinais o time foi superado pela seleção de Jaú por 2 a 1. Já a seleção masculina de Carapicuíba foi eliminada da competição após derrota para Sorocaba pelo placar de 2 a 0.

Carapicuíba participa nas modalidades: Atletismo para Pessoas com Deficiência (PCD) Feminino e Masculino, Capoeira Individual Feminino, Futebol Feminino e Masculino, Futsal Masculino, Tênis de Quadra Feminino e Masculino, e o Vôlei Feminino. A expectativa da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba é trazer medalhas em todas as modalidades.

Paratletas conquistam três medalhas no Atletismo

No dia 03 de dezembro a equipe de Atletismo para Pessoas com Deficiência da Prefeitura de Carapicuíba, mantida pela Secretaria de Esportes e Lazer (Secel), conquistou três medalhas nas provas dos Jogos Abertos do Interior 2015. Neste ano a competição acontece na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo.

Mara Sousa obteve duas medalhas de ouro, uma no lançamento de disco, com a marca de 15m e 32 cm, e outra no arremesso de peso, atingindo 5 m e 80 cm.

A terceira medalha de Carapicuíba na competição, prata pelo segundo lugar, foi conquistada por Carlos Umbelino na prova de corrida nos 200 metros rasos, com tempo de 29 segundos e 25 milésimos.

Vale também registrar o desempenho da capoeirista carapicuibana Michele Sousa, que obteve a quinta colocação individual na categoria peso pesado nas disputas da modalidade, realizadas em 1º de dezembro em Barretos. Ao todo a Capoeira reuniu competidoras de 14 municípios.