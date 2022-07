Lançamento do Livro “A terceirização e a precarização nas relações de trabalho” será nesta sexta, 11

Nesta sexta-feira, 11 de dezembro, o Juiz do trabalho e professor universitário Laercio Lopes da Silva fará o lançamento do seu livro “A terceirização e a precarização nas relações de trabalho”. O evento será no Auditório da Faculdade Nossa Cidade (FNC), às 18h30.

Esta publicação tem como origem o trabalho de monografia do digníssimo Juiz Laercio Lopes da Silva, premiada em primeiro lugar no concurso de Monografias promovido pela Associação de Magistrados do Trabalho da segunda região.

Sobre o autor

Juiz do trabalho e professor universitário, Laercio Lopes da Silva tem como trajetória anterior um histórico que também nos enche de orgulho e satisfação ao vê-lo no mundo acadêmico e judiciário com tamanha desenvoltura e competência.

Trabalhador metalúrgico, sindicalista, militante político e dos movimentos sociais, foi vereador em Carapicuiba no período 89/92, quando desempenhou importante papel na elaboração da Lei Orgânica Municipal.

Mauro Schiavi, doutor em direito pela PUC/SP, assim o define: “com sabedoria e sensibilidade o autor enfrenta o tema a partir da análise da essência do direito trabalhista, que é a melhoria da condição social do trabalhador e a proteção de sua dignidade.

