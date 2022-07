Prefeito Sergio Ribeiro reinaugura Casa do Adolescente

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2015

No ultimo sábado, 05, o prefeito Sergio Ribeiro reinaugurou a Casa do Adolescente, após reforma geral para oferecer ambiente personalizado e mais aconchegante, voltado ao público adolescente. Desde que foi aberta em 2010, a Casa do Adolescente, vinculada à Secretaria da Saúde, passa por adaptações e ajustes para atender cada vez melhor.

Dra. Albertina Duarte, ginecologista e obstetra, escritora e professora na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), é também agora madrinha da Casa, deixou claro que “Precisamos divulgar esta experiência para outras cidades e provar que é possível fazer grandes coisas com poucos recursos”.

A Prefeitura de Carapicuíba realizou a reforma geral do prédio, com substituição do telhado, troca de piso, melhoria nas salas de atendimento e janelas, adaptação do banheiro com acessibilidade, pintura, reforma hidráulica e instalação de extintores. Durante a reforma, os adolescentes passaram a ser atendidos nas unidades próximas: UBS Central, UBS Vila Cretti e Pronto Socorro Infantil, para rodas de conversas.

Os recursos de R$ 149 mil foram solicitados pelo prefeito Sergio Ribeiro ao então deputado estadual Isac Reis, que apresentou em 2013, Emenda Parlamentar ao Governo Estadual. Após a aprovação do projeto, processo de licitação e contratação de empreiteira, a reforma teve início em junho deste ano, com duração de cinco meses.

“Foi um desafio que assumimos a pedido da Dra. Albertina, e mesmo com a menor arrecadação do estado de São Paulo, assumimos os custos para manter a estrutura em funcionamento, agora com a reforma, poderemos oferecer mais serviços e com melhor qualidade, melhorando ainda mais o atendimento de nossos adolescentes,” diz o prefeito Sergio Ribeiro.

Casa do Adolescente – Av. Teixeira Lott, 501 – Vila Cretti – atende ao público na faixa etária entre 10 e 18 anos, desenvolvendo ações voltadas para a formação e cuidados com a saúde do adolescente, envolvendo aspectos físico, psíquico e social. Oferece ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, de acordo com todos os princípios e diretrizes do SUS.