Inscrições abertas para o Programa Brasil Alfabetizado

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2015

O Brasil Alfabetizado, programa de responsabilidade da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, está com inscrições abertas para novas turmas em 2016. São aceitas inscrições para professores e alunos.

Alunos

Pessoas com idade acima de 15 anos que querem ser alfabetizadas e continuar seus estudos, podem se inscrever, comparecendo em qualquer escola municipal (EMEI ou EMEF) ou na Secretaria da Educação (Rua Salvador nº 34 – Cohab II), levando documentos pessoais. Cabe a amigos e parentes incentivar, para que os futuros alunos saiam do anonimato e aproveitem a oportunidade.

Alfabetizadoras voluntárias

Voluntárias interessadas atuar como alfabetizadoras, precisam ter Ensino Médio completo. Podem se inscrever nas escolas municipais ou na Secretaria da Educação. As inscritas passarão por processo seletivo e receberão uma ajuda de custo de R$ 400,00, além de formações quinzenais.

O Programa Brasil Alfabetizado é uma parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo Federal. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade para jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas em idade escolar.

Os ciclos têm duração de seis meses, período em que os alunos adquirem conhecimentos de leitura e escrita. O próximo passo para aqueles que quiserem continuar estudando é o EJA (Educação de Jovens e Adultos), em que os alunos começarão a cursar o ensino fundamental.

O Prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância da erradicação do analfabetismo no município e a diferença que isso faz na vida das pessoas. “Ao serem alfabetizadas essas pessoas são transportadas do século 19 para o século 21 e passam a encarar a vida de outra forma”.

O Programa alcançou no município, 2960 alunos de 2009 a 2015, graças ao trabalho da Prefeitura por meio da Secretaria da Educação com as parcerias firmadas em entidades, associações, igrejas, escolas municipais e estaduais.