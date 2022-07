Parceria entre Tribunais de Justiça e Prefeitura resolve pendências jurídicas e realiza Casamento Comunitário

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2015

O atendimento jurídico e social promovido pela parceria dos Tribunais de Justiça do Paraná, de São Paulo, Prefeitura de Carapicuíba, Sesi e FNC foi um sucesso. Na sexta-feira, 11, e sábado, 12, profissionais da área jurídica: juízes, advogados, defensores, procuradores e estagiários, se uniram para ajudar a população a resolver pendências judiciais.

No decorrer da sexta e no sábado, pessoas foram atendidas e resolveram pendências mais rapidamente do que no trâmite convencional. A Prefeitura também levou assistência social, balcão de empregos, Procon, inscrição no programa Bolsa Família, REFIS e outros serviços.

Entre as autoridades e parceiros participaram da ação social o prefeito Sergio Ribeiro, juíza Dra. Déborah Ciocci, assessora do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargadora Dra. Joeci Camargo, presidente do TJ do Paraná, que num relato emocionado agradeceu a recepção afetuosa recebida em Carapicuíba e que levará o carinho dessa cidade em seu coração.

Na sexta-feira, durante a abertura, o prefeito Sergio Ribeiro agradeceu ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador José Renato Nalini por ter escolhido Carapicuíba para ser a primeira cidade a participar desta parceria inédita. “Tenho certeza que o critério de escolha foi o fato de nossa cidade ter o menor orçamento per capita do estado de São Paulo. Com essa atitude, essa parceria demonstra o compromisso e a disposição em trabalhar pelo bem comum”.

Na noite de sábado houve o encerramento da ação e a realização do casamento comunitário com a união de 55 casais. Participantes do Fundo Social de Solidariedade presenteou cada casal com bolo entregue pelo prefeito Sergio Ribeiro e a presidente do Fundo Sra. Áurea Ribeiro.

