Futebol de Carapicuíba disputará o Bronze nos Jogos Abertos do Interior 2015

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2015

A seleção masculina de futebol sub-20 de Carapicuíba entrará em campo neste sábado, 12, no último dia de competições dos Jogos Abertos do Interior 2015, realizado na cidade de Barretos.

A equipe jogou nesta sexta-feira, em confronto válido pela semifinal, com o time de Caraguatatuba. O tempo normal terminou empatado em 1 a 1, mas nas penalidades a equipe do litoral paulista soube aproveitar melhor as chances e garantiu a vaga na final vencendo por 4 a 2.

O adversário de Carapicuíba na briga pela medalha de bronze sairá da partida entre Barretos e Novo Horizonte. O horário e o local da disputa do terceiro lugar ainda serão definidos pelo Comitê Organizador dos 79º Jogos Abertos do Interior.

Planalto e Gopiuva decidem o título da Copa Ouro de Futebol 2015

A Copa Ouro de Futebol, torneio promovido pela Prefeitura de Carapicuíba e organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer será decidido no próximo domingo, 13 pelos times Planalto e Gopiuva.

Na semifinal o Gopiuva jogou com Barcelona em partida bem movimentada. O Gopiuva conseguiu abrir vantagem de 4 a 1. No fim da partida o Barcelona chegou a esboçar uma reação e marcar dois gols, mas era tarde demais e o Gopiuva venceu o confronto e garantiu a vaga na final. Já o Planalto enfrentou a equipe do Manchester superou o adversário por 4 a 0.

O jogo que definirá o campeão da Copa Ouro 2015 será realizado no Estádio do Niterói, neste domingo, 13, a partir das 11h.