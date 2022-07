Estrada Egídio Vitorello tem mudanças no trânsito a partir do dia 21

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 15 de dezembro de 2015

Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT), segue seu trabalho de ações preventivas e educativas para promover mais segurança e facilidades para todos que utilizam as vias de Carapicuíba. Na manhã da próxima segunda-feira, dia 21, será implantado um novo percurso para quem utiliza a Estrada Egílio Vitorello.

O trecho da estrada entre as ruas Catarina Francisca da Silva e Professora Nair Molina do Amaral será sentido único. Quem segue no sentido Jd. 1º de maio, ao chegar próximo a Igreja Sagrado Coração de Jesus deverá virar à direita na Rua Catarina Francisca da Silva, depois à esquerda na Rua Ludovina Cruz Cintra, novamente à esquerda na Rua Professora Nair Molina do Amaral e voltar para a Estrada Egílio Vitorello. Veja na ilustração abaixo:

​

Estas alterações são necessárias para que o fluxo de veículos e pedestres fique mais seguro e fluido. Nesse trecho onde a via é mais estreita, existem vários comércios grandes, como mercado e açougue, além de igreja e escola estadual que geram grande movimento. Com as mudanças o trânsito ficará com mais fluidez e todos serão beneficiados.

Aos sábados acontece a feira livre na Rua Professora Nair Molina do Amaral e a partir do dia 26 de dezembro será transferida para a Rua Rita Tomás dos Santos, a um quarteirão de distância. A Prefeitura colocou faixas de informação e será providenciada toda a pintura de solo necessária para que a sinalização fique clara e de fácil compreensão.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Carapicuíba está à disposição para prestar todo esclarecimento sobre os serviços prestados.

Serviço:

Secretaria de Transporte e Trânsito de Carapicuíba

Endereço: Rua Santa Terezinha, 24, esquina com a Av. Deputado Emílio Carlos, Centro no mesmo prédio onde antes funcionava o Ciretran

Horário de atendimento: das 8h às 17h

Telefone: (11) 4184-4098