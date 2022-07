Prefeitura de Carapicuíba ilumina mais de 6 mil pontos em 2015

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 16 de dezembro de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana, realizou a substituição de mais de 6 mil pontos de iluminação pública, dentre os 18 mil pontos já existentes, trazendo valorização e segurança para as áreas urbanas, bem como para os espaços de lazer, durante o ano de 2015.

Dentre os 18 mil pontos que predominam hoje no município, 70% de lâmpadas são de alta pressão de vapor de sódio , que geram a cor amarela. Os outros 30% restantes são de lâmpadas multivapor metálico, de cor branca, que fazem parte da remodelação de iluminação pública aplicada pela secretária, a qual traz sensação de maior claridade.

A maioria das luminárias são fixadas em braços de aço galvanizado e nos postes da concessionária de distribuição de energia elétrica. O restante das luminárias estão distribuídas em postes de aço galvanizado, fixados em vielas e logradouros, além de praças.

Entre os novos pontos de iluminação, vale ressaltar o Parque da Aldeia, Parque do Jandaia, Bairro 120 Casas, Rua Los Angeles, com cerca de 1K de extensão, e mais de 280 vielas, iluminação pública do condomínio Minha Casa, Minha Vida na Vila Helena.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana trabalha com foco na padronização e aplicação de moderno sistema de controle visando garantir a qualidade e a aplicação eficiente e eficaz dos recursos públicos destinados à iluminação pública, sendo que para tanto utiliza-se de recursos próprios.

É de responsabilidade da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana, a iluminação pública (que compreende ruas, praças, avenidas, vielas e parques), ou seja, a troca de lâmpadas, hastes, fotocélula, reatores e também a manutenção da rede de iluminação pública (cabos).

Continuam sob a responsabilidade da AES Eletropaulo o fornecimento de energia elétrica, a rede de energia elétrica (cabos e fios), postes, transformadores, chaves de desligamento da rede.

O atendimento à população é realizado pela Prefeitura no telefone 4181-6659 e Email: [email protected], e com a AES Eletropaulo no telefone: 0800-7272 196.