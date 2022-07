Escolas Municipais encerram ano com Ritos de Passagem

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 17 de dezembro de 2015

Em dezembro, a Prefeitura de Carapicuíba realiza, por meio da Secretaria da Educação, Ritos de Passagem nas EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) e EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) de Carapicuíba, com a entrega de certificados para alunos que concluíram a Pré-Escola e o 5º Ano.

Atualmente o município conta com 48 escolas municipais entre EMEIs (Fases 1 e 2) e EMEFs, somando 19.646 alunos. Além do ensino de qualidade e melhoria constante dos prédios escolares, a Secretaria da Educação desenvolve projetos como o Mais Educação no contra-turno, para melhorar o desempenho de alunos do 4º e 5º anos, salas de Recursos Especiais com materiais didáticos e professores especializados, para alunos com deficiência, programas nutricionais, atendimento psicopedagógicos, entre outros programas.

A Prefeitura fornece, gratuitamente, uniformes e Kits escolares, que auxiliam no orçamento doméstico e colaboram na permanência dos alunos.

Outra preocupação constante é a formação, atualização e aperfeiçoamento dos professores, por meio das formações continuadas, cursos, palestras e fóruns. A adoção de 1/3 da jornada para atividades pedagógicas e a criação do Plano de Carreira e Estatuto do Magistério são outras ações que beneficiam diretamente os professores, refletindo em todo o ensino.

O prefeito Sergio Ribeiro lembra que 2015 foi um ano de muito trabalho. “Conseguimos reformar várias escolas com recursos próprios e por meio de convênio com o Governo Federal, procurando ampliar o número de vagas e garantir ambiente seguro e acolhedor para nossas crianças”.