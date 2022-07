Prefeitura autoriza construção do novo fórum no centro

Secretarias: Assuntos Jurídicos

Data de Publicação: 17 de dezembro de 2015

O prefeito Sergio Ribeiro sancionou em 15 de dezembro, lei que autoriza a Prefeitura de Carapicuíba a firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que destina área na região central para a construção do Fórum.

A área fica ao lado do terminal intermunicipal em construção, próximo da CPTM e viaduto Jorge Julian, e mede 2.819,58 m². A prefeitura fica também responsável pela construção do prédio.

O novo Fórum ficará junto de dois importantes terminais de ônibus e da estação ferroviária, além da proximidade com o viaduto que dá acesso à Rodovia Castelo Branco. Assim, a Prefeitura de Carapicuíba dá mais um passo para construir o Novo Centro, que já conta com diversas