Nos pênaltis, Gopiúva conquista Copa Ouro de Futebol 2015

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 18 de dezembro de 2015

A elite do futebol carapicuíbano tem um novo campeão, o Gopiúva Futebol Clube, que entrou para o seleto grupo de campeões da Copa Ouro, torneio organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, ao vencer nos pênaltis o Esporte Clube Jardim Planalto.

O jogo foi bem equilibrado com ambas as equipes criando boas chances e gol, mas o primeiro tempo terminou 0 a 0. Na segunda etapa, as oportunidades de gols continuaram aparecendo para os dois times.

O Planalto abriu o placar com Juscier, em belo chute da entrada da área. Só que o Gopiuva não se abalou, e em cobrança de falta, empatou o marcador. Depois disso, o placar da partida não sofreu nenhuma alteração.

Nas penalidades o Gopiuva levou a melhor, perdendo somente um pênalti, enquanto o Planalto desperdiçou duas cobranças, e venceu por 4 a 3.

Na cerimônia de premiação foram homenageados os melhores atletas da competição: Fernando Ribeiro (Planalto – Bola de Ouro), Samoel dos Santos (Gopiuva – Bola de Prata) e Juscier Sales (Planalto – Bola de Bronze).

Os artilheiros foram: Alan Teixeira – 7 gols (Barcelona), Edmilson Aparecido – 6 gols (Paulistano) e Leonardo Baldassi – 5 gols (Gopiuva), receberam respectivamente, os troféus de bola de ouro, prata e bronze.

Receberam premiações, a melhor defesa do campeonato, que ficou com a equipe do Planalto, apenas três gols sofridos. Paulo Ievulski foi eleito o treinador revelação do torneio, e troféu de treinador destaque foi para Edivaldo Silva do Gopiuva.

E o desportistas de Carapicuíba foram homenageados, Leandro da Silva Neves, Diretor do Gopiuva, e Valmir dos Santos, árbitro que mais finais da Copa Ouro apitou em Carapicuíba, ao todo 5 jogos decisivos.