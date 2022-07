Residenciais Tambory e Vila Helena recebem o Prefeitura no Seu Bairro

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de dezembro de 2015

Moradores dos residenciais Vila Helena (Minha Casa, Minha Vida) e Tambory (PAC Cadaval) tiveram neste final de semana, momento especial de final de ano, com ação social, serviços de saúde e muita brincadeira para as crianças, com o “Prefeitura no seu Bairro”.

No sábado, 19, os funcionários e voluntários estiveram, junto com a prefeito Sergio Ribeiro, no Condomínio da Vila Helena, e no domingo, no Residencial Tambory. As crianças aproveitaram as brincadeiras, gincanas, brindes e sorteios, além da visita do Papai Noel.

Aprovado pela população, o “Prefeitura no seu Bairro”, percorre os bairros desde 2010, promovendo cidadania e inclusão social. O prefeito Sergio Ribeiro participa com o Gabinete Itinerante, conversando e acolhendo as reivindicações da população. “É um momento privilegiado em que podemos ouvir da população as necessidades de cada bairro”, ressaltou o prefeito.