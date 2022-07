Prefeitura se reúne com Representantes de culturas Afros

Data de Publicação: 21 de dezembro de 2015

A ex – deputada federal Janete Pieta encaminhou, através de emenda parlamentar de sua iniciativa, recursos no valor de R$ 400.000,00 para a construção do centro de cultura africana, em Carapicuíba.

Para tratar desse assunto, o prefeito realizou uma reunião com representantes dos movimentos e culturas de origem afro, em 16 de dezembro último, no teatro da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

“Agradeço o empenho da ex-deputada que, durante o período em que nos representou no governo federal, muito contribuiu e ainda contribui para a cidade de Carapicuíba. Pessoas, como a senhora Janete Pietá, com uma visão voltada ao respeito da política e igualdade dos povos, fazem a diferença”, ressaltou o Prefeito Sergio Ribeiro.