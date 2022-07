33ª Corrida do Peru acontece no dia 31 de dezembro

Data de Publicação: 22 de dezembro de 2015

Entrega de kits continua até 30 de dezembro, das 9 às 16h, no Ginásio Ayrton Senna.

Está tudo preparado para a 33ª Corrida do Peru que acontece na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, no dia 31 de dezembro, ás 8h. A prova marca o encerramento das atividades esportivas de 2015. Os participantes podem retirar os kits até quarta-feira, 30, entre 9h e 16h no Ginásio Ayrton Senna (Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab 5 – Telefone: 4187-1101)

A disputa será dividida em cinco categorias nas provas feminina e masculina: de 16 a 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos, 51 a 60 anos e a partir de 61 anos. Já a Corrida de Peruzinho será disputada em duas categorias, de 7 a 10 anos e de 11 a 15 anos que correrão, respectivamente, 100 e 600 metros.

O trajeto da corrida será de 7 KM, e abrangerá as principais ruas da Aldeia de Carapicuíba: Rua Tunos, Rua Xapuri, Rua João Fasoli, Estrada da Aldeinha, Rua Min. Nelson Hungria e Rua Miguel de Camargo. E a largada e a chegada acontecerão na Praça da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

História da prova e Premiações

A prova surgiu a partir da brincadeira de amigos que soltavam um peru nas ruas da Aldeia uíba para comemorar a passagem de ano. O primeiro a pegar a ave vencia e a levava como prêmio.

Com o passar do tempo, a corrida evoluiu com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba e dos atletas, mas a tradição foi mantida premiando-se os principais colocados da prova com a entrega de peru congelado. O segundo e terceiro colocados também recebem como premiação um chester e um frango congelados, respectivamente.

Na Corrida do Peruzinho todos os participantes ganharão medalha ao término das provas.