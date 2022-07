TJ-SP firma convênio para Carapicuíba construir sede de comarca

Secretarias: Assuntos Jurídicos

Data de Publicação: 23 de dezembro de 2015

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador José Renato Nalini, firmou, na tarde desta sexta-feira (18), convênio com a Prefeitura de Carapicuíba para a construção de novo imóvel para abrigar o fórum da Comarca.

Ao falar sobre o projeto, o prefeito Sérgio Ribeiro Silva explicou como foi possível viabilizar a construção. “A prefeitura arcará com as despesas de execução do contrato, por meio de recursos provenientes do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos do Estado de São Paulo (Fumefi). Nosso compromisso sempre foi melhorar as condições de trabalho no fórum e, por isso, vamos usar essa verba para construir um prédio novo.”

Para o presidente Nalini, a iniciativa da prefeitura deve ser seguida por outros municípios. “Este é, possivelmente, o último ato da Presidência sob minha gestão e estou muito feliz em assinar mais este convênio. Espero que essa iniciativa da Prefeitura de Carapicuíba seja um exemplo a ser seguido por outros. Trata-se de uma grande conquista para a população.”

Prestigiaram a solenidade o juiz diretor do Fórum de Carapicuíba, Paulo Ricardo Cursino de Moura; os juízes assessores da Presidência, Deborah Ciocci e Mario Sérgio Leite; o presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), Joaquim Lopes; o assessor da Presidência da empresa, Arthur Xavier; a assessora jurídica Patrícia Mansur; o consultor Rafael Munhoz.