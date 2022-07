Contribuintes começam a receber carnês do IPTU em janeiro

Secretarias: Fazenda

Data de Publicação: 6 de janeiro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba já iniciou o envio dos Carnês do IPTU 2016 para os imóveis residenciais. Como acontece desde 2013, o pagamento pode ser feito com 15% de desconto para cota única em janeiro e com 10% de desconto em fevereiro. Já para quem opta em pagar em 10 parcelas, não há desconto.

A novidade este ano é a possibilidade de emitir o boleto via internet, pelo portal da Prefeitura. Clique aqui para entrar no serviço. Neste local é possível realizar pesquisas e imprimir boletos. É preciso ter em mãos o número do registro do imóvel, que em todos os carnês.

O programa de quitação de dívidas atrasadas até 2014, o REFIS, teve o prazo de adesão prorrogado até 29/01. Aproveite este oportunidade para ficar em dia com a Prefeitura e ajudar a cidade a melhorar.