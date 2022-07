33º Corrida do Peru encerra calendário esportivo de 2015

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 7 de janeiro de 2016

A 33ª Corrida do Peru é a tradicional prova de corrida de rua promovida pela Prefeitura de Carapicuíba e, como nos outros anos, aconteceu no dia 31 de dezembro na Aldeia de Carapicuíba. Com organização da Secretaria de Esporte e Lazer e apoio da Secretaria de Transporte e Trânsito a competição contou com participação de mais de 100 atletas.

Na prova feminina Margareth Pereira completou os 7 km em 27 minutos e 58 segundos seguida por Edinalva Nunes que terminou em 2º lugar, com 28 minutos e 5 segundos, e Sônia da Silva subiu ao pódio na 3ª colocação com 33 minutos e 05 segundos.

No masculino a vitória ficou com Elvis Santana, que completou o trajeto em 22 minutos e 59 segundos, logo na sequência, em 2º lugar, Marllon Carneiro 23 minutos e 10 segundos e Vagner da Silva que terminou na 3ª colocação 23 minutos e 22 segundos.

Na cerimônia de premiações, o prefeito Sergio Ribeiro entregou os troféus e parabenizou a todos os participantes, principalmente os vencedores pelo ótimo desempenho. Clique e confira, a classificação por idade (masculino e feminino).