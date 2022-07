Prefeitura de Carapicuíba orienta importância da vacinação infantil

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de janeiro de 2016

Após a divulgação recente por parte o Ministério da Saúde da alteração do calendário de vacinação, vem a tona a importância da mãe, pai ou responsável cuidar para que o calendário de vacinas seja cumprido e crianças, jovens e adultos fiquem imunes a diversas doenças.

No final de 2015, a Prefeitura de Carapicuíba preparou os funcionários da Secretaria de Saúde para atender o público do município de acordo com as mudanças. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades da Saúde da Família (USF) funcionam das 7h às 17h. Para a administração da vacina é oportuno chegar até as 16h.

É importante que as crianças tomem todas as vacinas do esquema básico no primeiro ano de vida, pois cada dose é fundamental para o desenvolvimento. As vacinas podem ser dadas nas UBSs e USFs sem custos ou em clinicas privadas.

A Secretaria da Saúde do município de Carapicuíba orienta:

Ao nascer, o bebê deve ser levado à UBS no primeiro mês de vida para iniciar o acompanhamento (Puericultura). Receberá a Carteira de Vacinação que deve ser guardada com cuidado e apresentada sempre que necessário.

A Carteira de Vacinação é um documento da criança, utilizado em diversas situações até a idade adulta: para acompanhamento de vacinas da gestante, controle de imunização em viagens a áreas com risco de picadas de insetos e até para admissão em empregos, em determinadas funções.

Vacinar é um ato de amor e cuidado com a família e a própria vida. Aproveite o período de férias e compareça com seus filhos na UBS ou USF mais próxima de sua residência levando a carteira de vacinação, caso existam doses em atraso.

As alterações no calendário vacinal valem para todo o território nacional e seguiu alterações da OMS (Organização Mundial de Saúde). Veja quadro anexo.

Endereços das UBSs e USFs:

UBS Adauto Ribeiro – Estrada da Guabiroba, n. 519 – Jardim Santo Estevão

UBS Ana Estela – Rua Monte Aprazível, n. 50 – Jardim Ana Estela

UBS Ariston – Rua Dumont, n. 26 – Cidade Ariston

UBS Central – Rua Joaquim das Neves, n. 115 – Centro

UBS Cohab II – Avenida do Bosque, n. 410 – Cohab II

UBS Cohab V – Presidente Tancredo de Almeida Neves, n. 860 A – Cohab V

UBS Novo Horizonte – Rua Áquila, n. 24 A – Jardim Novo Horizonte

UBS Florispina de Carvalho – Rua Bandeirantes, n. 24 – Vila Dirce

UBS Vila Menk – Estrada das Acácias, n. 202 – Vila Menck

UBS Parque Flórida – Rua Califórnia, n. 05 – Parque Flórida

UBS Vila Cretti – Rua José Fernandes Teixeira, n. 510 – Vila Cretti

UBS Vila Helena – Rua Vereador José Fernandes Teixeira, n. 78 B – Vila Helena

USF Natércio Silva Arruda – Rua Bom Pastor nº 115 – Jardim Capriotti

USF Vila Dirce – Rua Ernestina Vieira nº70 – Vila Dirce