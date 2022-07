Ariston abre mutirão municipal contra a dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 9 de janeiro de 2016

O prefeito Sergio Ribeiro mobilizou funcionários, vereadores e secretários municipais para iniciar o combate à dengue no município. Vinte e duas equipes percorreram casas, comércios e terrenos no Ariston, bairro com maior incidência de casos de dengue, para vistoriar, esclarecer e recolher materiais que acumulam água e criam larvas do mosquito Aedes aegypti.

A colaboração e o cuidado em não deixar vasos com água parada ou recipientes e manter a caixa d’água fechada, é fundamental para o sucesso desta operação.

Mais de 200 famílias receberam as equipes do Projeto Dengue da Secretaria da Saúde e voluntários de diversas secretarias municipais, que vistoriaram e orientaram. Foram encontradas e recolhidas duas amostras de larvas, que foram encaminhadas para análise. A Secretaria de Obras mobilizou caminhões de cata treco, que retiraram restos de móveis. A Secretaria de Transporte e Trânsito recolheu carcaças de veículos deixados nas vias.

O prefeito faz um apelo à população, já que 80% dos focos estão dentro das residências e apenas 20% estão em áreas abertas, públicas. “Cada um deve assumir sua responsabilidade no combate ao mosquito. O poder público deve orientar, fiscalizar e esclarecer, mas é fundamental que cada cidadão se conscientize e faça a sua parte. Assim venceremos esta batalha”.

Outros bairros, dentre eles o Ana Estela, Cohab, Jandaia e Vila Municipal, que também estão entre os com maior incidência de casos de dengue no município, receberão mutirões de combate a dengue. Neste sábado, 16, será a vez do Ana Estela. “Nosso o objetivo é atingir todo o município o mais rápido possível para diminuir os focos e a proliferação da doença”, conclui o prefeito Sergio Ribeiro.

Mutirão contra a Dengue. Participe!

16/01 – Jandaia

23/01 – Cohab 5

30/01 – Vila Menck

13/02 – Vila Cretti