Prefeitura recolhe veículos abandonados em ações de combate à dengue

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 20 de janeiro de 2016

A prefeitura de Carapicuíba iniciou em 09 de janeiro grande mobilização da administração pública para ações de combate à dengue. O primeiro bairro a participar desta iniciativa foi Ariston e no dia 16 foi a vez do Jd. Ana Estela receber as vinte e duas equipes que percorrem casas, comércios e terrenos para vistoriar, esclarecer e recolher materiais que acumulam água e criam larvas do mosquito Aedes aegypti.

Dentro desta iniciativa coube à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) o recolhimento de veículos abandonados em terrenos públicos da cidade. É considerado abandono quando o veículo permanece estacionado no mesmo lugar por 25 dias seguidos ou mais. Esta ação faz parte da rotina de serviços prestados pela SMTT mas, nos períodos de chuva, é intensificado para evitar a propagação do mosquito da dengue.

Nos dois dias de atividades no Ariston e Jd. Ana Estela foram 15 veículos recolhidos e outros 30 cujos responsáveis foram notificados e providenciaram as regularizações.

A apreensão atende à legislação vigente como, por exemplo, o Artigo 26 da Lei 9503/97, do Código Brasileiro de Trânsito. Já a Lei Municipal nº 3.198, de 29 de maio de 2013, determina que a prefeitura está autorizada a apreender carcaças e veículos abandonados em calçadas, vias públicas e demais logradouros do Município de Carapicuíba.

Outra iniciativa importante foi a vistoria realizada nos postes de metal onde são fixadas as placas de sinalização de trânsito. Foi detectado acúmulo de água da chuva e para resolver esta situação a SMTT fez furos na base dos postes para dar vazão à água, evitando o acúmulo, e instalou tampões de plástico para fechar o topo.

Os proprietários que desejarem solicitar a liberação dos seus automóveis devem comparecer à SMTT, Rua Santa Terezinha, 24, esquina com a Av. Deputado Emílio Carlos, Centro, de segunda a sexta entre 8h e 17h, com originais e cópias simples do documento do veículo e carteira de habilitação do proprietário.

Mutirão municipal contra o mosquito da dengue chega a Cohab 5 e Vila Gustavo Correa

Neste sábado, 23, será a vez da Cohab 5 e Vila Gustavo Correa receberem o mutirão de municipal de combate ao mosquito da dengue. As ações terão início às 9h e a colaboração e o cuidado em não deixar vasos com água parada ou recipientes e manter a caixa d’água fechada, é fundamental para o sucesso desta operação.

O prefeito faz um apelo à população, já que 80% dos focos estão dentro das residências e apenas 20% estão em áreas abertas, públicas. “Cada um deve assumir sua responsabilidade no combate ao mosquito. O poder público deve orientar, fiscalizar e esclarecer, mas é fundamental que cada cidadão se conscientize e faça a sua parte. Assim venceremos esta batalha”.

Mutirão contra a Dengue. Participe!

23/01 – Cohab 5 e Vila Gustavo Correa

30/01 – Vila Menck

13/02 – Vila Cretti