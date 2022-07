Mobilização contra a dengue chega na Vila Cretti e Jardim Angélica

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 26 de janeiro de 2016

A ação, que já passou pelos bairros Ariston, Ana Estela, Cohab 5 e Vila Gustavo Corrêa, acontece pela quarta semana em mais dois bairros. Objetivo é diminuir focos de larvas e conscientizar a população para que assuma ainda mais esta luta.

Carapicuíba realiza nova mobilização contra a dengue para o próximo sábado, 30, no Jardim Angelica e Vila Cretti. Iniciada em 9 de janeiro no bairro Ariston, com grande mobilização convocada pelo prefeito Sergio Ribeiro, prosseguiu no Jardim Ana Estela, dia 16 e Cohab 5 e Vila Gustavo Corrêa, dia 23. As residências recebem equipes que conversam e vistoriam casas, comércios e terrenos, além de recolherem materiais que acumulam água e criam larvas do mosquito Aedes aegypti, com auxílio de caminhões e máquinas.

A Secretaria da Saúde registrou cerca de 2.500 casos de Dengue em 2015 e zero casos de Febre Chikungunya e Zica Virus. A iniciativa para mobilizar a população na luta contra a dengue conta com diversas secretarias municipais: Saúde e Medicina Preventiva, Obras, Governo, Transporte e Trânsito, além da participação de funcionários das demais secretarias. A Saúde atua com os agentes do Projeto Dengue e Agentes de Saúde. Obras, recolhe materiais deixados em terrenos e Transporte e Trânsito, retira veículos abandonados, que servem de depósito de água de chuva.

Secretários municipais e vereadores também participam, mobilizando e sensibilizando a população sobre a responsabilidade de cada um na luta contra o mosquito da dengue.

Balanço da operação contra a dengue:

Imóveis vistoriados:

Ariston – 242

Ana Estela – 180

Gustavo Corrêa – 70

COHAB V – 170

Total: 662

Veículos recolhidos: 19, além de mais de 30 notificações emitidas quando o proprietário compareceu ao local.

Materiais recolhidos de terrenos:

Jd. Ariston: mais de 40 caminhões de materiais deixados em terrenos. Somente com a limpeza da frente de uma residência, foram realizadas 10 viagens.

Jd. Ana Estela: 36 caminhões no sábado (16) e mais três durante a semana somando 39 viagens.

Vila Gustavo Corrêa: 4 caminhões de inservíveis no sábado (23).

COHAB 5: 9 caminhões no sábado (23) sendo 1 só de lixo eletro-eletrônico. Também foram recolhidos 15 caminhões de entulho, somando 25 viagens.

Jardim Angelica e Vila Cretti

Neste sábado, 30, as ações terão início às 9h. A Prefeitura conta com a colaboração dos munícipes recebendo os agentes para a vistoria. Não deixe vasos com água parada ou recipientes e mantenha a caixa d’água fechada.

As mobilizações não têm data para terminar e o prefeito faz um apelo à população, já que 80% dos focos estão dentro das residências e apenas 20% estão em áreas abertas, públicas. “Cada um deve assumir sua responsabilidade no combate ao mosquito. O poder público deve orientar, fiscalizar e esclarecer, mas é fundamental que cada cidadão se conscientize e faça a sua parte. Assim venceremos esta batalha”.