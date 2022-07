Prefeitura realiza força-tarefa para coibir invasões de áreas públicas

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 28 de janeiro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba realizou nesta quarta-feira ação para impedir a ocupação de um terreno público na Rua Alterosa, Cohab 5. Guardas Civis Municipais e fiscais da Secretaria Municipal de Segurança Pública agiram com rapidez e fizeram apreensão de materiais de construção e pessoas foram encaminhadas à Delegacia para registro de boletim de ocorrência.

Fiscais da Secretaria de Segurança já haviam notificado as pessoas para que deixassem o local mas a insistência em permanecer motivou a ação da Guarda Civil Municipal. As família que estão ocupando moradias já construídas terão seus nomes incluídos em ações judiciais.

A Prefeitura atua de forma incisiva com a GCM, fiscais das secretarias de Segurança e de Desenvolvimento Urbano, funcionários da Secretaria de Obras e de Transporte e Trânsito com ações para coibir e impedir a ocupação irregular de terrenos públicos e particulares, com postura positiva e firme junto aos cidadãos promovendo segurança com base na legalidade.

Somente nestes primeiros dias de 2016 iniciativas como essa também aconteceram na Estrada das Acácias, onde um veículo roubado foi apreendido, houve 13 notificações de desocupação e barracos foram derrubados. Já na Cohab a fiscalização é constante, com entrega de notificações e demolições de moradias.

A população pode colaborar com denúncias e informações pelo telefone da Guarda Civil Municipal pelo telefone: 4183-5229 ou nas Bases Comunitárias:



Base Comunitária da Guarda Civil Municipal no Bairro Ariston

Endereço: Avenidas Barbara Hipólito com Dante Carraro.

Base Comunitária da Guarda Civil Municipal

Endereço: Av. Inocêncio Seráfico (ao lado do Ginásio Tancredão)