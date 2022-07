EMEIs de Carapicuíba acolhem alunos no período de férias escolares

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 28 de janeiro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba oferece lazer e atividades em EMEIs da rede municipal. O programa “Todo Tempo é Tempo de Aprender” iniciou dia 11 e segue até 29 de janeiro.

O programa é direcionado a alunos de ensino infantil no período de férias escolares, com o objetivo de proporcionar atividades lúdicas baseadas em um tema escolhido no início de cada férias. O tempo desse ano é “O lugar da Infância: Brincar e Cantar é só começar”.

As escolas participantes neste ano são as EMEIs Antônia Pereira de Magalhães (Vó Tonha), Algodão Doce, Floresta Encantada e Ademar Ferrari. O horário de funcionamento das atividades é das 8h às 16h de segunda a sexta-feira.

As atividades semanais são expostas aos pais para que tenham conhecimento do que é realizado com as crianças. As atividades, realizadas por professores preparados para este programa, vão desde as brincadeiras cantadas, oficina de pintura facial, contação de histórias à confecção de brinquedos e instrumentos musicais.