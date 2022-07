Professores de Carapicuíba iniciam ano letivo com bônus do Fundeb

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 3 de fevereiro de 2016

Acontece nesta quarta-feira, 3 de fevereiro às 18h , no Teatro Jorge Amado, a entrega simbólica dos cheques com os bônus do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Valorização do Ensino Básico), referente a 2015. O bônus será pago para todos os professores desde que não tenham faltado mais de 28 dias durante o ano passado.

Anualmente, a Prefeitura repassa aos professores, o resíduo dos recursos do FUNDEB, utilizados para a manutenção da educação (40%) e para o magistério (60%). Quando sobra algum resíduo, é distribuído aos professores, em forma de bônus.

O prefeito Sergio Ribeiro lembra que o pagamento do Bônus é uma das principais características da política de valorização do magistério. Recentemente os gestores e professores receberam cartilhas de bolso contendo o Plano de Carreira e o Estatuto do Magistério, outra grande conquista. “Nossa meta é oferecer educação de qualidade, garantindo a inclusão e permanência de crianças nas escolas, com a valorização dos professores”.