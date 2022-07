Prefeitura renova convênios para Educação Infantil

Data de Publicação: 3 de fevereiro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, renovou o convênio com 15 entidades para atendimento de crianças de ensino infantil fase I (creche). A assinatura ocorreu na sexta, 22 de janeiro, no gabinete do Prefeito. O evento contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, da secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos e dos representantes das entidades.

Por meio do convênio, que é renovado anualmente, a Prefeitura participa com recursos financeiros, materiais e cooperação técnica, e as entidades fornecem monitores e funcionários e garantem o bom estado as instalações oferecidas às crianças.

Em 2009, quando o prefeito Sergio Ribeiro, pela primeira vez, adotou esta medida para aumentar o número de vagas, o município dispunha de 991 vagas para crianças de seis meses a três anos de idade. “Após sete anos, esta parceria continua importante para garantir o acesso da população à educação infantil municipal”, lembra o prefeito. Graças a esta ação, além de construções, reformas e ampliações, Carapicuíba oferece mais de 5.000 vagas para esta faixa etária.

Abaixo, as entidades que assinam o Termo de Convênio

· Obra Kolping Estadual São Paulo (Cohab 2)

· Comunidade Kolping São Lucas

· Comunidade Kolping Santa Brígida

· Comunidade Kolping Jardim Tonato

· Comunidade Kolping Sul Americana

· Comunidade Kolping Nova Carapicuiba

· Comunidade Kolping Vila Menk

· AMA (Associação De Mulheres Amigas Do Bairro Jd. Novo Horizonte)

· Comunidade Kolping De Vila Dirce

· Comunidade Kolping da Aldeia de Carapicuíba

· Ong Crescer com Saber

· Ong Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro

· Fraternidade Assistencial Vila Césamo

· Associação Assistencial e Educacional Pedacinho do Céu

· Comissão De Mães Da Recreação Infantil Castelo Branco